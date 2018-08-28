В Дагестане прошла презентация олимпиады студентов «Я – профессионал»

Презентация проекта «Я – профессионал» платформы «Россия – страна возможностей» состоялась во вторник в Махачкале в рамках финала кадрового проекта «Мой Дагестан».

В мероприятии приняли участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

По словам Кириенко, олимпиада имеет три ключевые цели: предоставить самым талантливым и мотивированным студентам возможности для продолжения образования в магистратуре и аспирантуре, создать условия для перехода от обучения к старту успешному карьеры через стажировки в крупных компаниях, вдохновлять и показывать на примере ярких историй победителей, что в стране всего можно добиться благодаря собственному таланту.

«Безусловно, многие проекты РСВ, в том числе «Лидеры России» и «Мой Дагестан», ориентированы на управленцев. Но в равной мере стране нужны высококвалифицированные врачи, строители, энергетики, учителя, инженеры и другие специалисты. Принципиально важно, чтобы у каждого была возможность реализоваться в своей профессии», – сказал Кириенко.

Он добавил, что в определенном смысле «Я – профессионал» – это возвращение к успешному советскому опыту студенческих олимпиад, победа в которых была важным показателем подготовки студентов. По его словам, как часть платформы «Россия - страна возможностей» олимпиада дает возможность реализовать себя именно в профессиональной сфере тем, кто мечтает не столько продвигаться по карьерной лестнице, сколько реализовывать свои профессиональные качества: вне зависимости от того, какую профессию они представляют.

«Хочется отметить, что эти проекты не сейчас появились, это последовательная многолетняя работа по развитию талантов в стране, которая ведется под руководством президента», – отметил Кириенко.

По словам руководителя олимпиады «Я – профессионал» Валерии Касамары, по данным на конец августа, из 2030 дипломантов первой олимпиады по всей стране более 750 поступили в магистратуры, ординатуры и аспирантуры ведущих российских вузов на льготных условиях. Более 430 дипломантов вышли на стажировки в крупные компании страны, благодаря национальной базе «Я – профессионал», работающей по принципу кадрового агентства.

«На наш взгляд, востребованный профессионал сегодня – это человек, который владеет не только профильными компетенциями, но и умеет находить общий язык с совершенно разными людьми, «продавать» свои идеи, демонстрировать свои сильные стороны и преимущества перед конкурентами. Именно поэтому в 2018-2019 учебном году в рамках олимпиады мы делаем образовательную программу, которой не было в первый год реализации проекта», – сказала Касамара.

«Ее главная задача – научить начинающих профессионалов основам грамотной коммуникации и самопрезентации, от которых во многом будет зависеть их карьера. И мотивировать на непрерывное саморазвитие», – добавила Касамара.

Подводя итоги презентации олимпиады в Дагестане, гедиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «Я – профессионал» стал одним из флагманских проектов линейки, уже показавшим свою востребованность. «Уверен, что в ближайшие годы он будет активно развиваться, привлекая все новых и новых участников», – сказал Комиссаров.

Регистрация на вторую олимпиаду студентов «Я – профессионал» откроется в конце сентября. Попробовать свои силы в проекте абсолютно бесплатно сможет любой желающий.

Олимпиада «Я – профессионал» – это социальный лифт для талантливых студентов разных специальностей, позволяющий продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании. В 2017-2018 учебном году олимпиада проводилась впервые в рамках открытой проектной платформы «Россия – страна возможностей», поддержанной президентом Владимиром Путиным.