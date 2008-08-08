Раскрыты детали отдыха Путина в Туве

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев рассказал о подробностях отдыха президента России Владимира Путина в Туве.

«Место, где мы были, – это южная часть Саяно-Шушенского заповедника, на границе с Тывой. Плыли по Енисею на катере заповедника, и совершали переходы. Поднимались в горы, где-то сами, где-то на вертолете. А на хребтах передвигались пешком. Владимир Владимирович спокойно преодолевает большие расстояния», – цитирует «Комсомольская правда» Киселева.

По его словам, на пути президента попадались подберезовики, белые грибы и обабки, а также брусника и голубика. «Готовили мы в обычной мобильной кухне, ничего особенного. Пили чай из термоса, когда останавливались. Делали травяные настои из витаминных и целебных трав», – сказал глава заповедника.

Киселев отметил, что охрана президента была неподалеку, однако «не преследовала» его.

Также он сообщил, что Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу в лесу выкопали сибирскую сосну. «Она была бесперспективной – выросла на валежине, и, скорее всего, могла погибнуть. Они ее со мхом аккуратно взяли, сказали: «Увезем к себе и посадим в Подмосковье». Фактически спасли», – пояснил Киселев.

Он добавил, что Путина восхитили ландшафты заповедника, горы и река. «Тут сложно передать словами... Он навещает нас регулярно. Два года назад был у нас, в 2012, 2014 году тоже. И сказал: «Еще приеду обязательно!», – сказал директор.

В понедельник стало известно, что президент Владимир Путин провел минувшие выходные на Енисее в Туве с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. После этого британские СМИ сравнили Путина с опытным путешественником.