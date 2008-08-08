Британские СМИ сравнили Путина с опытным путешественником

Британские журналисты оценили последние фото президента России Владимира Путина, сделанные во время его отдыха в Саяно-Шушенском природном заповеднике на юге Сибири, и сочли, что российский лидер выглядит не хуже опытных путешественников.

«Владимир Путин любит использовать образ мачо, но последние фотографии показывают, что он не прочь и остаться один на один с природой», – пишет The Sun, комментируя фотографии, сделанные на отдыхе российского президента в Саяно-Шушенском природном заповеднике на юге Сибири.

На снимках Путин позирует в ковбойской шляпе, плывет на лодке по озеру, гуляет по горам. Британские журналисты подчеркивают, что российский президент, «похоже, готов потягаться с Беаром Гриллсом» – британским путешественником, автором телепрограммы «Выжить любой ценой».

Так, фотографию, на которой российский лидер держит в руке гриб, автор статьи сопроводил подписью «Путин собирает себе кое-что на ужин». На другом кадре он назвал президента «дровосеком», передает RT.

Комментируя фото, на котором Путин изображен с биноклем, автор статьи пошутил, что он пытается таким образом рассмотреть пароль от компьютера Дональда Трампа.

В понедельник стало известно, что президент Владимир Путин провел минувшие выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.