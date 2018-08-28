Минюст внес американское НПО в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России во вторник внесло в список нежелательных на территории Росси американскую неправительственную организацию Pacific Environment (PERC, Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов).

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена международная неправительственная организация Pacific Environment», – сообщается на сайте Минюста.

24 августа заместитель генпрокурора России вынес соответствующее решение на основании федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

В марте Минюст включил в список нежелательных в России две международные неправительственные организации: «Европейскую платформу за демократические выборы» (European Platform for Democratic Elections, Германия) и «Международный центр электоральных исследований» (International elections study center, Литва).

Законопроект о «нежелательных организациях» был внесен в Госдуму в ноябре 2014 года, в 2015 году его подписал президент Владимир Путин. Закон позволяет объявлять деятельность иностранной или международной неправительственной организации «нежелательной на территории России». За осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России, налагаются штрафы согласно ст. 20.33 КоАП. Максимальный штраф составляет 100 тыс. рублей.