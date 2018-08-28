Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 25 копеек – до 67,28 рубля, курс евро снизился также на 25 копеек и составил 78,63 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 76,54 доллара за баррель, передает РИА «Новости».