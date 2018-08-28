Путин рассказал о новых центрах развития науки в России

Внедрение современных научных установок позволит создать в России территории с высокой концентрацией научных исследований, заявил президент Владимир Путин на форуме «Технопром» в Новосибирске.

Путин уверен, что внедрение новейших установок класса mega science поможет российским ученым ответить на такие вопросы, как нехватка продовольствия, экология, возникновение болезней за счет развития новых видов энергии, материалов и лекарств, передает РИА «Новости».

«В наших планах создать сеть из таких установок от подмосковного Протвино до Новосибирского академического городка и острова Русский во Владивостоке», – заявил Путин.

Он выразил уверенность, что новосибирский Академгородок станет одним из флагманов в этом направлении.

«Подчеркну лишь, что одним из ключевых направлений развития Академгородка должно быть создание новых высокотехнологичных конкурентноспособных производств, в том числе ориентированных на экспорт. И в этой работе наш бизнес должен принимать самое активное участие», – заявил президент.

Кроме того, Путин заявил, что Россия способна совершить технологический прорыв в развитии.