Устроившего стрельбу в США геймера лечили антидепрессантами

Из документов суда следует, что Дэвид Кац, который устроил стрельбу на соревнованиях по киберспорту в Джексонвилле, проходил лечение в связи с психическим заболеванием.

В документах о разводе его родителей сообщается, что Кац был госпитализирован в психиатрическое учреждение. Там ему назначили лечение антидепрессантами, передает RT со ссылкой на Associated Press.

Напомним, Кац открыл стрельбу после того, как потерпел поражение на турнире по симулятору НФЛ Madden Championship Series. Три человека, включая его самого, погибли, более 10 пострадали.