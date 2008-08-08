Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией

Украинские власти подали апелляцию на решение ВТО по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования, сообщается в пресс-релизе Всемирной торговой организации.

«Украина 27 августа подала апелляцию против доклада панели арбитров, касающегося начатого Украиной дела «Россия – меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его частей», – говорится в сообщении ВТО, передает ТАСС.

Отмечено, что речь идет о решении арбитров ВТО, которое было опубликовано 30 июля.

Минэкономразвития России, между тем, заявило, что Москва не будет подавать апелляцию.

«Россия в соответствии с процедурой будет давать комментарии на апелляцию Украины. Свою апелляцию подавать не будем», – заявили в министерстве.

30 июля сообщалось, что ВТО отклонила жалобу Украины на Россию по вопросу ограничений украинского экспорта железнодорожного оборудования.