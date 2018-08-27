Пострадавший в ДТП мужчина четыре дня провел в машине с трупом

Случайный прохожий обнаружил разбившийся в ДТП автомобиль с выжившим пассажиром в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в региональном УГИБДД.

«26 августа в дежурную часть поступил вызов о том, что около деревни Попово в Выборгском районе Ленобласти найден автомобиль. В нем – труп водителя и раненый пассажир. Обоим на вид около 36 лет», – передает РИА «Новости» сообщение УГИБДД.

По словам представителя ведомства, ДТП произошло еще 22 августа.

Напомним, в сентябре 2017 года в СК сообщали, что в Ленинградской области задержан выходец из Средней Азии, попавший в аварию на машине, в багажнике которой был найден труп убитой женщины.