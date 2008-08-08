Иранский истребитель разбился при посадке на военной базе

Истребитель F5 военно-воздушных сил Ирана разбился в воскресенье, 26 августа, в юго-западной провинции Хузестан.

Сообщается, что крушение произошло из-за технической неисправности. Посадка совершалась на 4-й военно-воздушной базе в Дезфуле, в 460 километрах к юго-западу от Тегерана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

В катастрофе погиб известный иранский пилот полковник Манучехр Фаттахи.

Второй пилот выжил и был госпитализирован, о его состоянии информации нет, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Истребитель использовался для тренировочных полетов.

Подробности происшествия выясняются.