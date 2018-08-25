В Домодедово открылась первая бесплатная карусель Подмосковья

В Московской области в субботу, 25 августа, открылась первая карусель, покататься на которой можно бесплатно; аттракцион в Домодедово, установленный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, запустили в День города.

Воробьев приехал на концерт, посвященный Дню города, и поздравил жителей Домодедово. «Хочу пожелать всем, кто собрался на этой площади, чтобы каждый год мы встречались здесь и каждый раз гордились нашим городом, нашим Подмосковьем и нашей страной», – приводит телеканал «360» слова губернатора Подмосковья.

Во время праздника Воробьев заодно осмотрел новую карусель: она выполнена в классическом французском стиле, на платформе возвышаются 26 расписных фигур лошадей, а сам объект украшен яркой иллюминацией. На десяти декоративных панно изображены «жемчужины» региона: Сергиев Посад, Коломна, Клин и другие достопримечательности.

Публикация от Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo) 25 Авг 2018 в 2:17 PDT

Как ожидается, в скором времени здесь появится целый комплекс развлечений для детей.

За час прокатиться на лошадках смогут до 600 детей.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных отметил, что теперь в регионе появилась бесплатная альтернатива платным паркам аттракционов. «Не всем семьям по карману отдых в платном парке. Эта дискриминация уходит. Теперь у каждого ребенка есть возможность покататься на любимой карусели», – сказал Двойных.

Карусель заработала в рамках губернаторской программы «Формирование комфортной городской среды». Ее строительство профинансировано за счет бюджета Домодедово (вложено 14,9 млн рублей) и субсидий Московской области (8 млн рублей).

Публикация от Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo) 25 Авг 2018 в 2:52 PDT

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин считает, что желающие прокатиться на лошадках будут здесь и днем, и ночью. «Мы даже сегодня говорили, что, может быть, обсудим меры безопасности и не будем отключать ее в зимний сезон», – добавил он.

За первой каруселью Московской области последуют и новые. Следующая вскоре появится в Одинцово. Всего в регионе ежегодно будут открывать до 20 ярких аттракционов, на которых бесплатно смогут кататься ребята из Подмосковья.