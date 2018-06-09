США стали лидерами по числу собравшихся в Россию на ЧМ-2018 туристов

США, чья сборная не попала в финал мирового, неожиданно возглавили список стран, с наибольшим числом болельщиков, собравшихся на ЧМ-2018, говорится в исследовании международной компании ForwardKeys.

Компания использовала данные о бронированиях в российских отелях в период с 4 июня по 15 июля.

«Лидером рейтинга, обеспечившим наибольший приток туристов, стали США. За ними следуют Бразилия, Испания, Аргентина, Южная Корея, Мексика, Китай, Великобритания, Германия и Египет», – передает ТАСС исследование ForwardKeys.



При этом лидерство США исследователи объяснили ростом интереса американцев к футболу с 1994 года, когда их страна сама принимала мундиаль.



При этом США не является лидером по уровню роста бронирований.



В этом рейтинге «чемпионский» титул за Парагваем, откуда в Россию во время мундиаля приедет в 52 раза больше туристов, чем в прошлом году.



Также в топ-10 по динамике прибытий Перу (рост в 39 раз), Панама (31,6), Нигерия (21,6), Тунис (12,1), Бангладеш (9,8), Саудовская Аравия (9,3), Египет (8,9), Колумбия (8,8) и Марокко (8,3).



Тем временем российские туроператоры фиксируют на время ЧМ-2018 резкий рост интереса со стороны Северной Африки.



«Египет, частично Саудовская Аравия (показывают наибольший спрос на туры в города проведения ЧМ – прим. ВЗГЛЯД). Также у нас были запросы из стран Латинской Америки», – заявил гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев.



Напомним, ранее в субботе помощник госсекретаря США Карл Риш сообщил, что в Россию на ЧМ-2018 приедут более 35 тыс. американских болельщиков, несмотря на то, что их сборная в финал мирового первенства не попала.