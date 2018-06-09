В Москве открылся новый визовый центр США

В Москве открылся новый американский визовый центр с пропускной способностью порядка 1 тыс. человек в день.

Как сообщил газете «Коммерсант» помощник госсекретаря США Карл Риш, из-за сокращений персонала американского посольства, прошедших на фоне «дипломатических войн» между Россией и США, пройти собеседования в новом центре смогут не более 200 человек в день.

По его словам, сложные отношения между странами не мешают развитию «прямых связей между людьми». И в доказательство этого сообщил, что в Россию на ЧМ-2018 приедут более 35 тыс. американских болельщиков, несмотря на то, что их сборная в финал мирового первенства не попала.

Новое здание посольства США начали строить еще в 2011 году строительство обошлось в 280 млн долларов. На этой неделе прошла церемония открытия в том числе и новой двухэтажной секции консульского отдела.

Напомним, в апреле сообщалось, что членам балетной труппы Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси отказали в американских визах. Один из организаторов выступления артистов предположил, что отказ политически мотивирован.

В Большом театре заявили, что визы для артистов могли не успеть оформить.