Большой театр прокомментировал отказ приме в американской визе

Рабочую визу США для прима-балерины Большого театра Ольги Смирновой могли не успеть оформить, заявили в пресс-службе культурного учреждения.

Так, речь, скорее всего, идет «о техническом сбое», передает РИА «Новости».

«Это рабочая виза, которую просто не успели оформить», – сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что членам балетной труппы Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси отказали в американских визах. Один из организаторов выступления артистов предположил, что отказ политически мотивирован.