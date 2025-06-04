В МВД посоветовали проверять подозрительные ссылки на сайте Virustotal

Tекст: Алексей Дегтярев

При обнаружении подозрительной ссылки следует не переходить по ней, а проверить ее через сайт Virustotal, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Если хотя бы один из параметров в ходе проверки загорелся красным, то ссылку нужно считать опасной.

Ранее в МВД призвали никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать никому номера банковских карт, сроки их действия, CVC- или CVV-коды, а также логины и пароли от интернет-банка.