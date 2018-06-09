Из окон московской больницы за ночь выпали два пациента

В больнице №40 Москвы за одну ночь сначала из окна четвертого этажа выпал 61‐летний мужчина, затем со второго этажа выпала 91‐летняя женщина, причем лечил обоих один врач, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как передает телеканал «360», мужчина выпал из окна палаты в 02.20 мск, после чего был сначала помещен в реанимацию этой же больницы, а утром в субботу перевезен в НИИ Склифосовского. Мужчина жив, у него диагностированы травматический шок, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра и перелом челюсти. Его лечащий врач сообщил, что пациент выпал сам при неизвестных обстоятельствах.

И уже в 03.30, из окна этой же больницы выпала 91-летняя пенсионерка. Тот же врач снова заявил, что больная выпала сама. Через час после падения женщина умерла.

Полиция начала проверку по обоим случаям, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в феврале 2017 года находящийся на лечении в больнице Железногорска мужчина выпал из окна медучреждения на 12-м этаже. В полиции отметили, что мужчина упал в снег, что помогло ему выжить.