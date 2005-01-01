США перебросили во Львов самолеты-заправщики

США разместили на аэродроме в украинском Львове четыре самолета КС-135 Stratotanker, предназначенные для заправки стратегических бомбардировщиков, сообщили СМИ.

Как пишет издание Obozrevatel, самолеты прилетели с британской авиабазы RAF Mildenhall, американских баз McConnell AFB и Beale Air Force Base (Калифорния, США), а также с базы Нацгвардии США в Иллинойсе, передает РИА «Новости». С ними прибыли 150 членов экипажей и обслуживающего персонала.

По данным пресс-службы Воздушных сил США в Европе и Африке, целью переброски заправщиков является повышение безопасности союзников США в Восточной Европе и уровня взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США делают шаг для подготовки к войне в Европе.