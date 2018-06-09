Минпросвещения решило сократить федеральный перечень учебников на 30%

Федеральный перечень учебников сократится на 30% осенью 2018 года, заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.

«В этом году учебники закуплены практически все... Поэтому все процедуры изымания 30% из перечня и объявление его – это как раз осенний период», – передает ТАСС со ссылкой на канал «России 24» слова Васильевой.

По ее словам, новый перечень будет рекомендован для закупки в школы, начиная с 2019 года.

Она уточнила, что если проблема в каком-то одном учебнике из линейки, некачественным признаются все книги этой линии. «Не может быть так, что пятый класс учится по одному автору, шестой – по-другому, седьмой – по третьему. Это сложно с точки зрения приобретения», – сказала Васильева.

Напомним, в марте в пресс-службе Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Ольгу Васильеву сообщили, что по результатам экспертизы Российской академии образования треть школьных учебников получили отрицательные отзывы.

В октябре 2017 года Васильева заявила, что ведомство намерено ввести персональную ответственность рецензента школьного учебника за его качество, за несоответствие содержания учебника требованиям качества рецензент лишится возможности заниматься этой деятельностью.

В марте Васильева заявила, что прежняя система образовательных стандартов не давала единых возможностей для всех детей, а новый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать обучение на любом этапе в любой школе России.