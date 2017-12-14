Минобрнауки раскритиковало треть школьных учебников

По результатам экспертизы Российской академии образования треть школьных учебников получили отрицательные отзывы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Ольгу Васильеву.

Процедура дополнительной экспертизы учебников проводилась в этом году впервые. На нее были направлены все учебники, претендующие на включение в Федеральный перечень учебников, передает ТАСС.

«В настоящее время мы получили из РАО результаты дополнительной экспертизы: 1117 заключений, и из них только 781 – положительное, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы», – заявила Васильева.

В октябре 2017 года Васильева заявила, что ведомство намерено ввести персональную ответственность рецензента школьного учебника за его качество, за несоответствие содержания учебника требованиям качества рецензент лишится возможности заниматься этой деятельностью.

В марте Васильева заявила, что прежняя система образовательных стандартов не давала единых возможностей для всех детей, а новый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать обучение на любом этапе в любой школе России.