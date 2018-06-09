Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню

Президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра.

Обмен подарками прошел в пятницу, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер выбрал в качестве подарка баню.

«Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят», – добавил он.

Сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая. Во время обмена подарками китайскому лидеру был показан эскиз бани, а также спил дерева, по которому можно оценить солидный масштаб бревна.

Отмечается, что Путин хранил в тайне, какой подарок он привезет Си Цзиньпину.

В интервью Медиакорпорации Китая он ответил на просьбу раскрыть секрет: «Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему (председателю КНР) в подарок? Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и Вами».

На вопрос о том, почему российский лидер в 2016 году привез Си Цзиньпину в подарок ящик мороженого, глава государства признался: «Я привез, потому что председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок».

«Мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами», – добавил он.

В пятницу глава Китая Си Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину орден Дружбы КНР, глава российского государства стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой китайской госнаграды.

По итогам переговоров в Пекине Путин и председатель КНР подписали совместное заявление, которое касается двусторонних отношений и международной проблематики. Визит российского президента в КНР начался ранее в пятницу. В Пекине Путина встретили песней «Катюша».