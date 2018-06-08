Появилось видео ночной гулянки Овечкина с Кубком Стэнли

После завоевания хоккеистами из «Вашингтон Кэпиталс» Кубка Стэнли, участники команды в эту же ночь отправились отмечать победу в один из ночных клубов Лас-Вегаса, видео с вечеринки появилось в Сети.

Как следует из видеоролика, капитан клуба Александр Овечкин с трофеем в руках поднимается за пульт, у которого играл DJ Tiеsto, сообщает Sports.ru.

Напомним, клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.