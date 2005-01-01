Овечкин впервые завоевал Кубок Стэнли

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победил «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.

В победном матче россияне отметились результативностью. Александр Овечкин забросил шайбу, Евгений Кузнецов отдал результативную передачу.

В финале «Вашингтон» проиграл первый матч серии с «Вегасом», затем выиграл четыре встречи подряд. В нынешнем плей-офф «Кэпиталз» обыграли поочередно «Коламбус», «Питтсбург» и «Тампу», передает ТАСС.

По итогам сезона Овечкин стал лучшим снайпером как регулярного чемпионата (49 голов), так и плей-офф (15). Кузнецов, стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 очка (12+20), второе место занял Овечкин с 27 очками (15+12).



Эта победа стала первой как для россиян Овечкина, Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, так и в целом для «Вашингтона», выступающего в НХЛ с 1974 года.



При этом Овечкин достиг чемпионского титула в своем 13-м сезоне НХЛ, Орлов – в шестом, Кузнецов – в пятом.

Кроме того, Овечкин впервые получил «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).



Вслед за форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным Овечкин стал вторым в истории россиянином, получившим этот приз.



Тем временем сам российский хоккеист призвал болельщиков отметить победу команды в Кубке Стэнли.



«Мы сделали это, эмоции просто невероятные, и неважно, каким образом нам удалось достичь этого. Этот момент мы не забудем никогда. Болельщикам я могу сказать следующее – берите пиво и давайте праздновать», – заявил Овечкин.



