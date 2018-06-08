Маккейн раскритиковал призыв Трампа вернуть Россию в G8

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн назвал призыв президента Дональда Трампа вернуть Россию в G8 ненужным проявлением почтения к противнику.

«Президент по непонятным причинам продемонстрировал по отношению к нашим противникам почтение и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников», – говорится в заявлении Маккейна, передает ТАСС.

По его словам, Трамп «с презрением относится» к странам, разделяющим американские ценности. «Это антитеза так называемого принципиального реализма и верная дорога к ослаблению лидерства Америки в мире», – подчеркнул сенатор.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «Большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа.

Ранее сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн в своей книге призвал власти США отомстить России за «вмешательство» в выборы американского президента в 2016 году с помощью кибератаки.

Маккейн, сенатор от штата Аризона, который страдает от рака мозга, сообщил в своей книге, что его нынешний срок в сенате станет последним. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о состоянии здоровья политика и перспективах продолжения им работы в сенате.