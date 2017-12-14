Маккейн в своей книге объявил о последнем сроке в Сенате США

Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн, который страдает от рака мозга, сообщил в своей книге, что его нынешний срок в Сенате станет последним.

Сейчас Маккейну 81 год. Он шесть раз избирался сенатором (с 1987 года), до этого был членом Палаты представителей.

Отрывок из книги Маккейна «Неуемная волна» опубликован Apple News. В книге сенатор заявил: «Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз «рак четвертой стадии» довольно грубо убедил меня в этом», – передает РИА «Новости».

Маккейн заявил, что теперь он «свободнее», чем его коллеги, может «говорить, что думает», не опасаясь последствий. Кроме того, сенатор заявил, что теперь может голосовать так, как «подсказывает совесть».

Сенатор выступил с критикой американского президента Дональда Трампа, который, поддерживая пытки, «отказался проводить различие между действиями нашего правительства и преступлениями деспотов».

«Жесткий имидж или копирование жесткого имиджа в стиле реалити-шоу, похоже, важен сейчас больше, чем какие-либо наши ценности», – заявил Маккейн.