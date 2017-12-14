У Маккейна возникла идея, как отомстить России за «вмешательство в выборы»

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн призвал власти США отомстить России за «вмешательство» в выборы американского президента в 2016 году с помощью кибератаки.

«По моему мнению, Путин будет возвращаться на «место преступления» снова и снова, если его не заставят об этом пожалеть», – написал Маккейн в своей книге «Беспокойная волна», передает Defence News.

Сенатор отметил, что США должны подумать об ответе на тот способ атаки, который якобы использовала Россия, подразумевая кибератаку.

«У нас тоже есть кибервозможности. Их следует использовать, чтобы разоблачить коррупцию в России или сбить с толку [Путина] другими способами», – добавил Маккейн.

Еще в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама, американские спецслужбы предлагали ответить кибернападением на якобы попытки российских хакеров повлиять на итоги выборов в Штатах. Тогда Обама установил условие применения Вашингтоном кибервооружений.

Маккейн, сенатор от штата Аризона, который страдает от рака мозга, сообщил в своей книге, что его нынешний срок в сенате станет последним. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о состоянии здоровья политика и перспективах продолжения им работы в сенате.