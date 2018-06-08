Губернатор Алиханов сравнил коррупцию с кислотой

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что думает по поводу коррупции и взяточничества.

«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой. То есть коррупция просто уничтожает социум», – заявил Алиханов.

По его словам, за два года руководства областью ему не раз предлагали взятки.

«Я говорю «нет». Причем это бывают одни и те же люди, которые повторяют это предложение под разными соусами, в разных форматах. Меня немного расстраивает, что эти простые, казалось бы, нормы – живем по закону, правила одни для всех – к сожалению, тяжело прививаются. Отдельные люди думают, что для них закон не писан», – рассказал губернатор.

Он отметил, что пока не наблюдает у людей «нужной степени обучаемости». «В какой-то мере их поведение закономерно. Когда тебя на протяжении длительного периода времени приучают к другому, то переобуочаемость теряется. Но я человек настырный. И надеюсь, что homo sapiens – существо адаптивное и что человеческого облика отдельные товарищи пока не потеряли», – подчеркнул Алиханов.

Алиханов в интервью газете ВЗГЛЯД также рассказал об иностранных агентах влияния, работающих в регионе.