Топилин предсказал увеличение продолжительности жизни человека в 200 лет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин предположил, что в организме человека есть резервы, позволяющие прожить до 200 лет.

«Если еще по линии системы здравоохранения будут происходить разные изобретения, о которых сейчас говорят, то, может быть, и 80 лет – это совсем не тот предел, который мы застанем», – сказал Топилин праздновании Дня социального работника в Кремлевском дворце, передает РИА «Новости».

Топилин предположил, что в организме человека «есть резервы и ресурсы», чтобы жить «и до 150, и до 200 лет, пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть».

Он добавил, что поставлены задачи повышения качества и продолжительности жизни.

Напомним, 7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», которым правительству России поручено до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет).