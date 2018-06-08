Озвучены темы переговоров Путина с президентом Южной Кореи

Президент России Владимир Путин встретится в Москве с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином 22 июня, стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове.

«22 июня в Москве пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южнокорейских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах», – сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

Президенты двух стран обменяются мнениями по региональным проблемам, главной темой станет ситуация на Корейском полуострове, отметили в Кремле.

Ранее сообщалось, что южнокорейский лидер посетит Россию с государственным визитом 21-23 июня.

Напомним, Путин прокомментировал шаги лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.