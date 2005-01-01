Путин оценил действия Трампа и Ким Чен Ына

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал шаги лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Как заявил Путин, Трамп принял «очень мужественное и зрелое решение» о «прямом контакте» с северокорейским лидером. Путин выразил надежду, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится.

При этом КНДР, по мнению Путина, пошла на «беспрецедентные шаги, направленные на снятие напряженности» в регионе. Предпринятые КНДР меры Путин назвал «неожиданными», передает ТАСС.

Путин считает, что Северная Корея должна получить гарантии безопасности, но то, какими эти гарантии будут, «сейчас очень трудно сказать».

«Но что сказать можно и нужно, что двигаться надо по этому пути – по пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге», – заявил Путин.

Он отметил, что в вопросе урегулирования ситуации в регионе позиции Москвы и Пекина «очень близки либо полностью совпадают», по словам Путина, «скорее даже второе».

«Мы выступили инициаторами так называемой «дорожной карты» урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Китайская Народная Республика за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилас», – напомнил Путин.