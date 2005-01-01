Наученный Путиным вежливости губернатор извинился перед многодетной матерью

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, которому президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» напомнил имя обратившейся с просьбой многодетной матери, встретился с ней и извинился за черствость чиновников, сообщает областная администрация.

Жвачкин встретился с многодетной томичкой Натальей Журовой и ее супругом в четверг, передает РИА «Новости».

Губернатор принес извинения за черствость чиновников и за то, что из-за плохой связи не расслышал имя женщины во время «прямой линии» с главой государства.

Глава региона пообещал Журовой не только помочь ее семье, но и добиться системного решения «земельного вопроса» для многодетных семей.

«За час поговорили обо всем: о семье, о детях и, конечно, о той проблеме, с которой Наталья Николаевна обратилась к президенту. Вместе с мужем они хотят построить дом, в котором воспитают детей, а потом и внуков. Сделаем все возможное, чтобы мечта Журовых и других таких же семей сбылась. Это не будет мгновенно, но, конечно, ждать по пять-десять лет люди не будут», – привели в пресс-службе слова Жвачкина по итогам встречи.

Жвачкин выразил мнение, что корнем проблемы является «бездушие отдельных представителей власти, которые не могут толком объяснить людям их права», из-за чего рождаются мифы, что бесплатную землю для многодетных дают только семьям с четырьмя детьми. Он отметил, что это, конечно, не так.

Напомним, в ходе прямой линии президенту Путину поступил вопрос от жительницы Томска Натальи Журовой о выделении земли для многодетных семей.

Российский лидер связался с губернатором Томской области, чтобы помочь россиянке разобраться с вопросом об очереди на земельные участки. Глава региона не запомнил имя женщины, и Путин решил напомнить ему о вежливости.