Путин научил манерам губернатора Томской области

Владимир Путин связался с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, чтобы помочь россиянке разобраться с вопросом об очереди на земельные участки. Глава региона не запомнил имя женщины, и Путин решил напомнить ему о вежливости.

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным президенту поступил вопрос от жительницы Томска Натальи Журовой о выделении земли для многодетных семей. Президент связался с губернатором региона, и попросил решить сложности Журовой. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не запомнил имя своей землячки, и несколько раз обратился к Журовой в третьем лице, что не понравилось президенту.

«Видимо, чиновники что-то не так поняли. Естественно, я встречусь с ней ближайшее время, и решу ее вопрос», – сообщил Жвачкин, говоря о Наталье Журовой.

«С ней, это с Натальей Николаевной, да?» – спросил Путин, кивнув в сторону экрана, где была видна многодетная мать. «Это первое. Второе. Нужно понять, кто эти чиновники, и они должны не руководствоваться общими соображениями, а интересами людей», – сообщил президент.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».