Озвучен размер премиальных игроков сборной России

В преддверии чемпионата мира по футболу журналисты рассекретили схему премирования игроков сборной России.

Схема премирования футболистов сборной России действует с момента назначения Черчесова на должность главного тренера команды, сообщает «Чемпионат».

По информации журналистов, за каждую победу игроки российской сборной получают 15 тыс. евро, за ничью – по 7,5 тыс. евро. За поражения выплаты не предусмотрены.

Премии выдают всем, кто попадает в заявку на игру. Сообщается, что на чемпионате мира в России схема будет той же. При этом ожидается, что игроки сборной будут получать дополнительные бонусы.

В четверг сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА. Ранее российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что не видит «ничего страшного» в отсутствии побед у сборной России.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповой стадии Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.