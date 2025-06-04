Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Мишустин прибыл в Таджикистан
Мишустин прибыл в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Душанбе, где встретится с Эмомали Рахмоном и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Таджикистан с двухдневным визитом, сообщает ТАСС. В первый день поездки глава российского правительства проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
На 5 июня запланировано участие Мишустина в заседании Совета глав правительств СНГ. В ходе этой встречи будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества между странами СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам саммита планируется утвердить концепции развития сотрудничества в области легкой промышленности, гармонизации национальных систем организации воздушного движения, здравоохранения и тяжелого машиностроения. Также ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в сфере тяжелого машиностроения и других документов, принятых участниками встречи.
Напомним, президент Туркмении принимал участие в праздновании Дня Победы в Москве.