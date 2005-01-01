Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу заняла рекордно низкое 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Обновленная версия рейтинга была опубликована в четверг, сообщает РИА «Новости».

В предыдущей версии команда занимала 66-е место.

Таким образом, в рейтинге ФИФА сборная России стала худшей среди всех участников предстоящего ЧМ-2018.

Сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии, которые выступают соперниками россиян на групповом этапе турнира, занимают соответственно 14-е, 45-е и 67-е место.

Лидером остался действующий чемпион мира – сборная Германии. На втором месте расположилась команда из Бразилии, на третьем – из Бельгии.

Отмечается, что в первой десятке рейтинга произошло два изменения – сборная Польши поднялась на восьмую строчку, команда Испании опустилась на десятое место.

Ранее российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что не видит «ничего страшного» в отсутствии побед у сборной России.

При этом телекомментатор Дмитрий Губерниев сравнил игру российской футбольной сборной с майонезом.