Мутко не увидел «ничего страшного» в отсутствии у сборной по футболу побед

У России «лучше команды нет», заявил вице-премьер страны Виталий Мутко, комментируя игру сборной по футболу, не одержавшей в 2018 году ни одной победы.

На вопрос о том, чего ждать на чемпионате мира, учитывая, что у сборной в 2018 году не было ни одной победы, Мутко заявил: «Ничего страшного». Он отметил, что соперниками России были сильные команды: Аргентина, Испания, Бразилия, Франция, пишет «Спорт-Экспресс».

Когда ему напомнили, что Россия также встречалась со сборными Австрии и Турции, Мутко заявил: «Австрия немцев обыграла!».

Он указал, что в матче Бразилия – Хорватия «80 минут футбола не было», только «перепасовка». По словам Мутко, «просто уровень мастерства у Бразилии и России разный»

«Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча», – заявил вице-премьер, добавив, что сейчас «все команды находятся под нагрузками», о чем, по его словам, свидетельствуют результаты – «0:0, 1:0».

На данный момент сборная «выходит из-под нагрузок».

«У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет», – заявил Мутко.