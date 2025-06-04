Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Умерла исполнительница песен из фильма «Мужчина и женщина»
Французская певица Николь Круасиль, ставшая известной благодаря песням в фильмах Клода Лелуша, ушла из жизни в возрасте 88 лет после болезни.
Николь Круасиль скончалась в Париже после продолжительной тяжелой болезни, говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на телеканал France Info.
В начале своего творческого пути Круасиль выступала в кафе и ресторанах Сен-Жермен-де-Пре, однако ожидаемого успеха тогда не добилась. В 1964 году она отправилась в США с труппой кабаре «Фоли-Бержер» и уже по возвращении во Францию познакомилась с Клодом Лелушем, который завершал съемки культовой картины «Мужчина и женщина».
Знакомство с режиссером стало судьбоносным для певицы – Лелуш представил ее Франсису Лею, написавшему музыку к фильму, а Круасиль исполнила песни, ставшие знаковыми для картины и ее творческой биографии.
Клод Лелуш выразил соболезнования по поводу кончины артистки, отметив: «Ее присутствие, ее чувствительность, ее огромный талант глубоко повлияли на мою жизнь».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заслуженная артистка России Татьяна Рудова ушла из жизни на 85-м году. В Лос-Анджелесе обладательница премии «Эмми» и актриса Валери Махаффей скончалась на 72-м году жизни.