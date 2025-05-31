Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова

Tекст: Мария Иванова

Заслуженная артистка России и актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова скончалась на 85-м году жизни, сообщает РИА «Новости».

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе театра, отметив, что прощание с актрисой пройдет 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. О времени церемонии будет объявлено дополнительно.

В театре подчеркнули: «В нашей театральной семье большая потеря – вчера на 85-м году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова».

Там напомнили, что Рудова посвятила сцене более 60 лет. С 1970 года она работала в Московском областном драматическом театре им. А.Н. Островского, затем в Камерном театре.

После создания Московского Губернского театра она вошла в его труппу и продолжала играть на сцене вплоть до последних дней, выступая в трёх спектаклях. Среди последних ролей актрисы – Степанида Трофимовна в постановке по Островскому, Яичница в «Женитьбе. Почти по Гоголю» и гадалка в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты».

В театре подчеркнули профессионализм, преданность и любовь Татьяны Рудовой к своему делу, а также её заботу о коллегах. С 1980 года она также была уполномоченной от Союза Театральных деятелей России.

Татьяна Рудова родилась в 1941 году, окончила театральное училище им. М.С. Щепкина в 1964 году. Она исполнила десятки ролей в классических произведениях, среди которых Марья Антоновна в «Ревизоре», Лидия Чебоксарова в «Бешеных деньгах», Кабаниха в «Грозе» и Фёкла Ивановна в «Женитьбе».

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