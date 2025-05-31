Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Умерла актриса из «Отчаянных домохозяек» Валери Махаффей
В Лос-Анджелесе на 72-м году жизни ушла из жизни Валери Махаффей, обладательница премии «Эмми» и звезда популярных американских телесериалов.
Американская актриса Валери Махаффей, прославившаяся ролями в популярных телесериалах, ушла из жизни в возрасте 71 года, сообщает издание Variety. По данным журнала, о кончине артистки рассказал ее супруг, актер Джозеф Келл.
Махаффей скончалась в пятницу в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. Причиной смерти стал рак, передает РИА «Новости».
Актриса получила премию «Эмми» в 1992 году за лучшую женскую роль второго плана. Variety подчеркивает, что Махаффей была востребована и отличалась большой актерской гибкостью.
Она известна зрителям по сериалам «Отчаянные домохозяйки», «Северная сторона», а также по ролям в проектах «Хор» и «Детство Шелдона».
Ранее в субботу стало известно, что в возрасте 87 лет скончалась американская актриса Лоретта Суит, известная по роли майора Маргарет Халиган в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш».