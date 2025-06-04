Добыча графита на Украине стала приоритетом ЕС

ЕК назвала промышленную добычу графита приоритетом на Украине для ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне объявил на пресс-конференции, что промышленная добыча графита будет приоритетным сырьевым проектом для Евросоюза на Украине. По его словам, Евросоюз намерен самостоятельно добывать к 2030 году 10% стратегических ресурсов, производить 40% и перерабатывать 25% из отходов, сообщает ТАСС.

Сежурне подчеркнул, что одним из направлений стратегии ЕС станет диверсификация импорта – не допускать, чтобы ни одна из стран-партнеров покрывала более 65% потребления. Он заявил: «ЕС также намерен диверсифицировать свой импорт, чтобы ни одна из стран-партнеров не составляла более 65% нашего потребления. В том числе благодаря проектам за пределами Евросоюза, на территориях аффилированных с ЕС. На Украине – это будет ключевой проект по добыче графита».

В среду ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и Киевом по реализации этого проекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года для добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года. Евросоюз предложил Киеву заключить отдельное соглашение о поставках лития и графита в рамках взаимовыгодного партнерства. Американский экономист Джеффри Сакс выразил сомнения в целесообразности сделки США с Украиной по редкоземельным металлам из-за неопределенности объемов добычи и условий соглашения.