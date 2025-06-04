Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Добыча графита на Украине стала приоритетом ЕС
ЕК назвала промышленную добычу графита приоритетом на Украине для ЕС
Евросоюз планирует выделить промышленную добычу графита на Украине как основной стратегический проект для обеспечения своих потребностей в сырье.
Замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне объявил на пресс-конференции, что промышленная добыча графита будет приоритетным сырьевым проектом для Евросоюза на Украине. По его словам, Евросоюз намерен самостоятельно добывать к 2030 году 10% стратегических ресурсов, производить 40% и перерабатывать 25% из отходов, сообщает ТАСС.
Сежурне подчеркнул, что одним из направлений стратегии ЕС станет диверсификация импорта – не допускать, чтобы ни одна из стран-партнеров покрывала более 65% потребления. Он заявил: «ЕС также намерен диверсифицировать свой импорт, чтобы ни одна из стран-партнеров не составляла более 65% нашего потребления. В том числе благодаря проектам за пределами Евросоюза, на территориях аффилированных с ЕС. На Украине – это будет ключевой проект по добыче графита».
В среду ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и Киевом по реализации этого проекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года для добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года. Евросоюз предложил Киеву заключить отдельное соглашение о поставках лития и графита в рамках взаимовыгодного партнерства. Американский экономист Джеффри Сакс выразил сомнения в целесообразности сделки США с Украиной по редкоземельным металлам из-за неопределенности объемов добычи и условий соглашения.