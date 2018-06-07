В СЖР выразили поддержку легализации профессии блогера

Союз журналистов России (СЖР) готов содействовать легализации в России профессии блогера, соответствующая специальность может появиться в российских вузах, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид Левин.

«Я думаю, что государство будет поддерживать (легализацию профессии). Я как секретарь Союза журналистов тоже считаю, что востребованность в легализации блогеров существует, и мы со стороны Союза журналистов готовы всячески этому содействовать», – цитирует Левина РИА «Новости».

Также парламентарий не исключил появления соответствующей специальности в российских вузах при условии, что она будет востребована. В то же время Левин отметил, что легализацию профессии блогера должен поддержать Минтруд, добавив, что формализация блогерства влечет не только соответствующие права, но и обязанности.

Напомним, во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что государство может подумать над формализацией профессии блогера.

Газета ВЗГЛЯД вела онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».