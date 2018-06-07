Путин ответил на вопрос о формализации профессии блогера

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что государство может подумать над формализацией профессии блогера.

Бьюти-блогер Наталья Краснова задала вопрос Путину, предварительно сообщив, что ей 38 лет. Президент удивился, отметив, что и представить не мог, что ей много лет.

Краснова спросила у Путина, когда блогинг в России станет профессией?

Президент заметил, что это и так ее заработок.

«Я вижу, что в том числе за счет рекламных денег, но это источник ваших доходов, причем судя по всему, вполне приличный. Что касается просьбы зафикисровать эту работу в законодательстве – ну наверно можно поговорить об этом», – сказал Путин.

Он добавил, что государство заинтересовано в том, чтобы формализовать профессию блогера в России.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».