Путин подчеркнул разницу между делами Вышинского и Сенцова

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что не думал об обмене журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, так как они задержаны по совершенно различным основаниям.

«Нашего журналиста – его задержали и арестовали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление журналистской функции. Это беспрецедентно и недопустимо. На это должны отреагировать международные правозащитные организации», – сказал Путин.

При этом Сенцов, подчеркнул президент, задержан не за журналистскую деятельность, «а за подготовку теракта, взрыва».

«Это совершенно разные вещи!» – сказал он.

По его словам, в Кремле пока не думали о возможности такого обмена.

«Но думаю, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине, надеюсь на освобождение российского журналиста, в том числе под давлением международных организаций», – заявил Путин.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».