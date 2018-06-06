Орешкин предупредил о подготовке «непопулярных решений»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» заявил, что его ведомство готовит блок непопулярных решений, сообщила депутат Татьяна Цыбизова.

«Но был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, заявление это сделал Орешкин, при этом конкретные сроки принятия решений, а также направления, где готовятся такие решения, озвучены не были.