Учительница в Уссурийске наказана за грамоты с гербом Украины

Учительнице из школы Уссурийска, где детей наградили грамотами с гербом Украины, объявили взыскание.

«Учитель ошибочно распечатала три грамоты – не обратила внимания. Их уже заменили, извинились. Видимо, закупленных в магазине грамот не хватило. Инцидент закрыт, учителю – взыскание. Будет проводиться работа, чтоб не допустить повторения ситуации», – передает РИА «Новости» слова представителя управления образования и молодежной политики Уссурийска.

Представитель пресс-службы администрации Уссурийска подтвердил информацию о взыскании.



«Учителю школы вынесено дисциплинарное взыскание. Данное происшествие будет рассмотрено на педагогическом совете школы.», – заявили в администрации города.



Он отметил, что учителю начальных классов не хватило трех бланков для того, чтобы поощрить лучших учеников и их родителей. Она распечатала найденное в интернете изображение, не обратив внимания на детали изображения. Директор школы, подписывая грамоты для всех учеников, также не нашла в них ничего странного.

Напомним, во вторник в Уссурийске управление образования и молодежной политики начало проверку после того, как в соцсетях появилась информация о выдаче ученикам одной из городских школ грамот с гербом Украины.