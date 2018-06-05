Школьникам выдали грамоты с гербом Украины в Уссурийске

В Уссурийске управление образования и молодежной политики начало проверку после того, как в соцсетях появилась информация о выдаче ученикам одной из городских школ грамот с гербом Украины.

Видео появилось в Сети во вторник. В ролике автор показывает грамоту, выданную, по его словам, в школе №30 Уссурийска. На ней изображен герб Украины.

Представитель управления образования и молодежной политики сообщил, что по данному факту начата проверка, однако во вторник «проходят экзамены», потому «дергать» руководство школы ведомство пока не будет, передает РИА «Новости».

«Но директор школы обязательно выяснит, где купили грамоты», – добавили в управлении.

В самой школе, сообщили, что «директор сегодня на экзамене», но в ситуации разбираются.