Новак напомнил позарившейся на активы Газпрома Украине о транзите газа

Действия Украины в отношении Газпрома не способствуют решению вопроса о сохранении транзита российского газа через украинскую территорию, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

Новак заявил, что принимаемые украинской стороной «меры по взысканию задолженности» с Газпрома «не приводят к положительному решению этого вопроса», если рассматривать их «с точки зрения дальнейшего взаимодействия», передает ТАСС.

В Москве считают, что предпринимаемые Киевом шаги оказывают «очень нехороший эффект» на «дальнейшие партнерские отношения».

Напомним, Нафтогаз сообщил, что суд наложил арест на голландские активы Газпрома для выплаты 2,6 млрд долларов украинской компании в рамках исполнения вынесенного в феврале решения Стокгольмского арбитража. Нафтогаз также инициировал арест активов в других юрисдикциях. Как указывала газета ВЗГЛЯД, эти аресты денег Нафтогазу напрямую не принесут.

Отметим, что Украина предъявила России требования для продолжения газового транзита после 2019 года.