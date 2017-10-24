Украину заставят отказаться от абсурдных требований к России

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1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:41  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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          Украину заставят отказаться от абсурдных требований к России

          Торг между Украиной и Россией по газовому транзиту начался   1 июня 2018, 19:50
          Фото: РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          Украина предъявила России требования для продолжения газового транзита после 2019 года. Требования эти выглядят не просто завышенными – они являют собой яркий пример настоящего абсурда. О чем в итоге договорятся «Нафтогаз» и «Газпром» и какая из сторон потеряет – или выиграет – в большей степени?

          «Нафтогаз» начал торговаться с «Газпромом» по поводу условий нового контракта на прокачку газа по украинской территории после 2019 года. Выставленные Украиной условия поражают своей оторванностью от реальности.

          Во-первых, «Нафтогаз» требует прокачивать через Украину 110 млрд кубометров газа с 2020 по 2028 годы при сохранении тарифов на нынешнем уровне. Во-вторых – поднять тарифы на транзит на треть в 2018–2019 годах. В противном случае «Нафтогаз» грозит взыскать с «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже компенсацию за обесценение своей ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций, написал «Коммерсант». О каких таких инвестициях на миллиарды долларов говорит «Нафтогаз»? О советских, когда ГТС Украины строили на деньги союзного бюджета?

          Аргументируя свои требования, «Нафтогаз» ссылается на решение Стокгольмского арбитража. Но ведь шведский суд отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа. И хотя Стокгольм присудил «Газпрому» штраф за недопрокачку газа, но не на 16 млрд, как просил «Нафтогаз», а на сумму в четыре раза меньшую. Значит, ни о каком обязательстве «Газпрома» прокачивать 110 млрд кубов через Украину речи не идет. Да и прямого такого решения озвучено не было.

          Ко всему прочему, «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» два варианта бронирования мощностей украинской трубы. Первый: «Газпром» самостоятельно бронирует мощности (действующая сейчас схема), но применимым правом для контракта будет не Стокгольм, как сейчас, а украинское законодательство. Кто же согласится на такое условие, равносильное самоубийству? Уже есть пример, как украинский антимонопольный комитет сфабриковал дело, обвинил «Газпром» в монопольном транзите и выставил многомиллиардный штраф. Но кто-нибудь видел других желающих прокачивать газ через Украину, и чтобы «Газпром» им в этом как-либо мешал? Газпромовские апелляции украинские суды даже не приняли к рассмотрению. Но главное, что «Нафтогаз» через Стокгольм уже пытался изменить контракт в соответствии с украинским законодательством, но суд это требование отклонил.

          Второй вариант предусматривает продажу газа «Нафтогазу» на восточной границе Украины и обратную ее покупку на западной границе с ЕС. Сейчас идущий по украинской трубе газ является собственностью «Газпрома». Киев же предлагает, чтобы он стал собственностью «Нафтогаза». Это значит, что Киев в любой момент может решить вернуть не весь, а лишь часть газа, по любой цене, да и не в положенный срок, а с задержкой. На эти условия не то что «Газпром», но и Брюссель не пойдет – они ведут к удорожанию газа для самих европейцев.

          Иначе говоря, требования «Нафтогаза» изначально невыполнимы. И вряд ли в Киеве всерьез надеются на то, что смогут заставить «Газпром» согласиться на них. Все это выглядит как восточный базар: просить больше, чтобы получить хоть что-то.

          По какому сценарию будут развиваться события дальше?

          Торг начался потому, что в 2019 году заканчивается действие транзитного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом». Встает вопрос – как европейские потребители получат необходимые им объемы российского газа с 2020 года? Если бы не было политического вмешательства со стороны США, которые разжигают украинские претензии в своих коммерческих интересах, то украинский транзит не волновал бы сегодня ни ЕС, ни Россию. Именно из-за этого вмешательства сроки ввода обходных газопроводов в Европу сдвинулись. США заставили Болгарию отказаться от «Южного потока», а также ставят палки в колеса проекту «Северный поток – 2». 

          Велика вероятность, что к 2020 году не успеют ни построить продолжение второй нитки «Турецкого потока», ни полностью запустить продолжение «Северного потока – 2» по европейской территории. Значит, по северному маршруту Россия сможет прокачивать не 55 млрд, а 35 млрд кубов газа. Итого на 2020 год остается порядка 40 млрд кубометров, которые так или иначе надо будет прокачивать через Украину, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. И это хорошая новость для Киева – где все это тоже наверняка подсчитали. Иначе как объяснить заявление главы минэнергоугля Украины Игоря Насалика о том, что Украина будет настаивать на сохранении после 2019 года транзита российского газа в объеме не менее 40 млрд кубометров.

          «Договориться так или иначе придется, в этом заинтересованы все три стороны. Опыт трехстороннего посредничества уже имеется при подписании «зимних пакетов». Только теперь нужно будет не зимний пакет, а годовой пакет подписать на 2020 год», – полагает Юшков.

          «Газпром», конечно, не согласится на условия «Нафтогаза». Позиция «Газпрома» одна – установление справедливого тарифа, а даже нынешний тариф он считает завышенным (на 50% дороже, чем тариф по прокачке газа по «Северному потоку» – прим. ВЗГЛЯД). «Газпром» будет требовать снижения тарифа на прокачку и оставления открытым объема прокачки, то есть отсутствия условия «качай или плати». На таких условиях можно будет подписать даже долгосрочный контракт», – считает Игорь Юшков.

          Однако это оптимистичный вариант. Скорее всего, придется подписывать новые контракты каждый год. «2020 год будет годом шантажа, так как обходные газопроводы не достроены. Украина сможет диктовать условия. А она не стесняется в методах, о чем говорят последние попытки арестовать акции именно компаний – операторов «Северного потока» и «Северного потока – 2», – говорит Юшков.

          Опираясь на опыт подписания «зимних пакетов», можно сказать, что пойти на уступки придется обеим сторонам: и «Газпрому», и «Нафтогазу». Киев наверняка рассчитывает на то, что если он уступит в объеме прокачки (снизит его), то «Газпрому» придется уступить в тарифе и поднять его.

          Однако «Газпром» будет перетягивать одеяло на свою сторону. «Мы скорее уступим в сегменте «качай или плати». Газпром пойдет на уступку, согласившись взять на себя обязательство по условию «качай или плати» на 20–40 млрд кубометров. В 2020 году у нас в любом случае остается «лишними» 30–40 млрд кубов. А Киев, соответственно, должен будет пойти на уступку по стоимости транзита. Каждая сторона потом будет говорить, что противник уступил больше», – рассуждает Юшков. Решающее слово достанется арбитру – Брюсселю, который должен будет убедить Украину сбавить обороты.

          Плохая новость для «Нафтогаза» в том, что к 2021 году обходные трубы с большой вероятностью уже смогут запустить на полную мощность. А значит, рычагов для шантажа у него не останется.

          Впрочем, объемы прокачки газа через Украину после 2021 года будут зависеть даже не от «Газпрома», а от спроса со стороны европейских потребителей. Если их потребности в топливе продолжат расти, то весь этот дополнительный объем газа «Газпром» и будет прокачивать через Украину. Ориентировочно «Нафтогаз» может рассчитывать на 10–15 млрд кубов в год.


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