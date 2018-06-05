На Дудя подали в суд за пропаганду наркотиков

Директор PR-агентства «Простор» Роман Масленников обвинил блогера и журналиста Юрия Дудя в пропаганде наркотиков, подав иск в Измайловский районный суд Москвы.

Пиарщик опубликовал во «Вконтакте» видео, где назвал «очень крутыми» выпуски шоу «Вдудь». При этом Масленников выступил против пропаганды наркотиков, которую увидел в некоторых эпизодах – к примеру, в документальном фильме про режиссера Алексея Балабанова.

«У меня к вам одна большая претензия. В фильме очень много бывших, и даже не завязавших, наркоманов, которые своим появлением пропагандируют наркотики», – заявил пиарщик.

По его мнению, Дудь, спрашивая у гостей про то, «как они завязали», подогревает интерес к теме наркотиков.

«Я не буду подавать на вас заявление в полицию, чтобы не отвлекать вас от творческого процесса. (...) Но я подаю на вас в суд, потому что считаю, что ролики с (рэперами – прим. ВЗГЛЯД) Бастой, Гуфом, Влади и Бледным должны быть убраны напрочь с вашего канала», – рассказал Масленников.

Ранее Масленников подавал в суд на «Яндекс.Новости», потребовав от компании миллион из-за того, что якобы облысел из-за «плохих новостей».