Орейро назвала самого сексуального футболиста сборной России

Самым сексуальным игроком сборной России по футболу является полузащитник Александр Ерохин, заявила певица Наталия Орейро.

Вывод о привлекательности Ерохина Орейро сделала на основании фотографий российских футболистов, которые посмотрела во время своего выступления в эфире «Спорт ФМ», сообщает «Спорт-экспресс».

Она представила посвященную чемпионату песню и рассказала, что собирается поддерживать сборную России во время ЧМ-2018.

«Я думаю сыграть за сборную России, потому что неплохо играю в футбол. И мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены», – сказала она.

В воскресенье тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав команды на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Чемпионат мира начнется 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии. 19 июня россиянам предстоит встреча против египетской сборной, закончится групповой турнир игрой сборных России и Уругвая. В случае выхода в плей-офф сборная России встретится в 1/8 финала с победителем или второй командой группы В, в которой играют команды Португалии, Испании, Ирана и Марокко.