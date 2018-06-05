Орейро назвала самого сексуального футболиста сборной России

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5 июня, вторник | Последнее обновление — 17:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:США потребовали от стран Европы нарастить военную силу против России
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Россия заполнит новый индийский рынок чужим газом
Западному зрителю очень не хватает Путина
Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку
Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Крайняя битва тамплиеров с казаками
Дометий Завольский, историк-архивист
Начиная с перестройки в России возникло бесчисленное множество фондов, партий, собраний. Одни были убиты идиотизмом, другие – бедностью, третьи – соблазном богатства. Четвёртые лучше бы не возникали вообще. Подробности...
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Украина вошла в новую фазу олигархической грызни
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Публикация в «Нойе оснабрюкер цайтунг» интервью с беглым украинским олигархом Онищенко, в котором тот обвиняет украинского президента в участии в коррумпированных схемах, заставляет задуматься о нескольких важных вещах. Подробности...
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Бездонное презрение к детям и мужикам
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Хочу поделиться наблюдением о «завоеваниях» воинствующего феминизма. Для тех, кто ещё не заметил, что за всё на свете приходится платить согласно неведомо кем установленным законам по неведомо как составленному прейскуранту. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ
Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городахПодробности...
ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
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