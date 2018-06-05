В МЧС собрались отменить приказ о запрете проверок среднего бизнеса

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян заявил, что приказ, запрещающий ведомству проверять средний бизнес, будет отменен.

«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса», – сказал Чуприян, передает ТАСС. Он уточнил, что соответствующий приказ отменят.

Также Чуприян заявил, что штат инспекторов государственного пожарного надзора будет увеличен.

«Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас их насчитывается около 10 тысяч в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством России, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты ГПН», – подчеркнул замглавы МЧС.

По его словам, особое внимание будет уделено материально- техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий. «Наши пожарные лаборатории в том числе исследуют горючие и токсичные материалы. Исследовательская лаборатория должна отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара, что является важным для принятия процессуальных решений», – сказал Чуприян.

Он также добавил, что для знания истинного положения дел запланировано изменить статистический учет пожаров.

«Мы сейчас этот вопрос будем изучать и искать оптимальную форму ведения статистики пожаров и их последствий», – пояснил Чуприян.

В 2016 году глава МЧС России Владимир Пучков запретил проводить внеплановые проверки малого и среднего бизнеса, так как это создает излишнее давление на предприятия.